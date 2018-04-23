Алексей Немов – о враче-педофиле сборной США: "Эти скандалы отражаются на имидже гимнастики"

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поделился мнением с "СЭ" по поводу скандала в американской спортивной гимнастике. Ряд спортсменок считают себя жертвами сексуального насилия со стороны врача сборной США Ларри Нассара, которого приговорили к тюремного заключение на 175 лет за педофилию.

– Я выступал в это время, когда такие вещи могли происходить, – сказал Немов. – Но я не могу быть уверенным в этом – может, все это искусственно раздуто. Так что, честно говоря, не могу прокомментировать эти процессы.

– На имидже гимнастики эти скандалы могут отразиться?

– Конечно, они будут отражаться и уже отражаются.

– У родителей, которые захотят привести детей в гимнастику, могут появиться предубеждения из-за этих историй?

– Естественно. Ведь в школы и секции мы отдаем самое дорогое, что у нас есть, – наших детей. Конечно, родители должны бить информированы. Но имеют ли такие события место в нынешнее время? Не могу с твердой уверенностью сказать. (Игорь НОВИКОВ)

Секс пострашнее допинга. Американцы раскручивают суперскандал в гимнастике //

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