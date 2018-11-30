Алексей Немов – о натурализации спортсменов: "Главное, чтобы человек был хороший"

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал свое отношение к натурализации атлетов в профессиональном спорте. 42-летний россиянин считает, что профессиональный спорт должен объединять разных людей.

– Сейчас широко обсуждается тема натурализации – это актуально в футболе, в баскетболе. Вы как болельщик как к этому относитесь?

– Самое главное, чтобы человек был хороший (смеется), – цитирует Немова Команда России. – Так что нормально я к этому отношусь. Спорт – он должен объединять. Если мы хотим усилить какие-то виды, где не успеваем пока подготовить своих ребят, как было с тем же Виктором Аном – хорошо. Но все равно основу должны составлять наши, российские ребята.

Шорт-трекист Виктор Ан ранее выступал за национальную команду Кореи. В 2011 году Ан принял российское гражданство и сменил имя на Виктор. В составе сборной России он завоевал три золота и бронзу Игр-2014 в Сочи, а также два золота, два серебра и бронзу чемпионатов мира.