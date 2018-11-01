Алексей Немов: "Далалоян показал стабильное выступление"

Четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Немов отметил, что победа Артура Далалояна в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике связана с его стабильным выступлением в этих соревнованиях.

22-летний Далалоян принес сборной России первое золото в этой дисциплине на чемпионате мира в XXI веке.

- Он показал стабильное выступление, - цитирует ТАСС Немова. - Я искренне поздравляю Артура, потому что у нас давно такого успеха не было - с 1999 года, когда Коля Крюков выиграл на чемпионате мира в многоборье. Чистота исполнения упражнений, сложность, доскоки - все это влияет на результат.