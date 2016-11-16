Аблязин возобновил тренировки после перерыва

Трехкратный медалист Олимпийских игр 2016 года россиянин Денис Аблязин приступил к тренировкам после длительного перерыва. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Старкин. Сразу после окончания Олимпиады-2016 спортсмен заявил, что берет паузу, чтобы заняться здоровьем.

- После окончания Игр прошло почти три месяца, - цитирует ТАСС Старкина. - И Денис принял решение уже сейчас вернуться в зал. Он успел съездить в Германию, и врачи разрешили ему тренироваться. Эмоционально Денис тоже восстановился, так что все у нас хорошо.

Мы поставили перед собой задачу успешно пройти этот олимпийский цикл и достойно выступить на Играх 2020 года в Токио. Поэтому нам торопиться сейчас ни к чему. Главным стартом в следующем сезоне станет чемпионат мира в Монреале.