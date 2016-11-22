Аблязин передумал брать паузу в карьере

Трехкратный призер Олимпиады-2016 Денис Аблязин не стал брать паузу в карьере, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на старшего тренера сборной России Валентину Родионенко. Ранее он заявил, что берет паузу в карьере на лечение и восстановление.

- Проблем нет, все тренируются, все на сборе у мужчин, - сказала Родионенко. - Нет, Аблязин паузу не стал брать. Все у него в порядке, он еще раз проверил свое состояние, сказали, что ничего страшного. Все нормально. Просто слегка снизили нагрузки. А так все готовятся. Немного на сбор задержался Белявский, но у него была свадьба. Поэтому разрешили немного задержаться.