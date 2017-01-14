18 спортсменок подали в суд на экс-врача сборной США за домогательства

Восемнадцать спортсменок подали в суд на бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства, сообщает AP. Иск был подан в Федеральный суд штата Мичиган от 18 женщин и девушек, имена которых не сообщаются. Отмечается, что истцами выступили спортсменки, представляющие гимнастику, плавание, фигурное катание, легкую атлетику, хоккей на траве, баскетбол и футбол.

Нассару вменяется в вину совершение насильственных действий сексуального характера первой степени в отношении несовершеннолетних, совершенным под видом медицинского лечения и терапии в период с 1996 по 2016 годы. Большинство истцов были несовершеннолетними на момент предполагаемых преступлений.

В ноябре 2016 года Нассару, в течение многих лет работавшему с женской сборной США по спортивной гимнастике и спортсменками университета штата Мичиган, было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении как минимум одной девушки моложе 13 лет. Он также был арестован. В соответствии с законами США в случае признания медика виновным он может получить пожизненное заключение. Сам Нассар не признает себя виновным в преступлениях.

В августе в США разразился громкий скандал после того, как издание Indianapolis Star опубликовало результаты журналистского расследования, посвященного сексуальному насилию в отношении молодых гимнасток в США. 53-летний Нассар стал одним из фигурантов этого дела. Он был физиотерапевтом сборной США по спортивной гимнастике на четырех Олимпийских играх, а также длительное время работал с молодыми спортсменками в университете штата Мичиган. В сентябре 2016 года на фоне разгоревшегося скандала врач был уволен из университета.

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