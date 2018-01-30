Россиянки Перова и Андриевская претендуют на звание лучших лучниц 2017 года

Россиянки Ксения Перова и Татьяна Андриевская включены в список на претендентов на звание лучших лучниц 2017 года по версии Всемирной федерация стрельбы из лука, сообщает пресс-служба организации. На награды в различных категориях претендуют 30 спортсменов.

Перова поборется за звание лучшей в разряде стрельбы из классического лука. Конкуренцию ей составят кореянки Чан Хеджин и Ки Бобэ, китаянка Тан Я-Тинг и немка Лиза Унрух.

Андриевская претендует на награду в паралимпийской категории, ей придется побороться с англичанкой Джессикой Стреттон, бразильянкой Джейн Гогель, китаянкой Жоу Джиамин и иранкой Захрой Немати.