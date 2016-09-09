20:05 | СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Азат Сафенко: "Решение об отстранении российских паралимпийцев бесчеловечное"

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Старший тренер сборной России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Азат Сафенко сообщил, что российские паралимпийцы тяжело переживают отстранение от участия в Паралимпийских играх-2016. В начале августа Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил об отстранении россиян от Паралимпиады-2016.

- Ребятам нелегко было настроиться на всероссийские соревнования. Решение об отстранении российских паралимпийцев бесчеловечное, - цитирует "Р-Спорт" Сафенко. - Я считаю, что это против морали и всех принципов олимпизма и паралимпизма. Необоснованные обвинения какие-то. Спортсмены тяжело переживают отсутствие Паралимпиады в своей жизни. Понятно, что сейчас их поощрят деньгами. Деньги закончатся, а что останется в памяти? Негатив. Когда у ребенка что-то отнимают, он начинает плакать. Его надо занять чем-то. Вот эти соревнования помогли некоторым спортсменам проявить себя, показать, на что они готовы. Эти соревнования, конечно, не настолько значимы, как Паралимпиада, но все равно спасибо большое за идею.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160909/1071018003.html

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