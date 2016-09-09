Азат Сафенко: "Решение об отстранении российских паралимпийцев бесчеловечное"

Старший тренер сборной России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Азат Сафенко сообщил, что российские паралимпийцы тяжело переживают отстранение от участия в Паралимпийских играх-2016. В начале августа Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил об отстранении россиян от Паралимпиады-2016.

- Ребятам нелегко было настроиться на всероссийские соревнования. Решение об отстранении российских паралимпийцев бесчеловечное, - цитирует "Р-Спорт" Сафенко. - Я считаю, что это против морали и всех принципов олимпизма и паралимпизма. Необоснованные обвинения какие-то. Спортсмены тяжело переживают отсутствие Паралимпиады в своей жизни. Понятно, что сейчас их поощрят деньгами. Деньги закончатся, а что останется в памяти? Негатив. Когда у ребенка что-то отнимают, он начинает плакать. Его надо занять чем-то. Вот эти соревнования помогли некоторым спортсменам проявить себя, показать, на что они готовы. Эти соревнования, конечно, не настолько значимы, как Паралимпиада, но все равно спасибо большое за идею.