Журналисты "СЭ" выступят перед студентами

Школа спортивной журналистики и издательский дом "Спорт-Экспресс" открывают совместный курс "Работа современного спортивного издания".

Ведущие журналисты "СЭ" проведут лекции и мастер-классы, расскажут о своей ежедневной деятельности, проблемах, с которыми сталкиваются в практике, обозначат актуальные вызовы в профессии.

Перед студентами выступят главный редактор "СЭ" Максим Максимов, заместитель главного редактора Дмитрий Симонов, ответственный секретарь Александр Чурилин, шеф отдела информации Олег Шамонаев, заместитель руководителя отдела футбола Дмитрий Зеленов и ведущий smm-специалист Дмитрий Смирнов.

Курс "СЭ" продлится с сентября по конец ноября этого года. На сегодняшний день это разовый эксперимент. Станет ли он постоянным в программе Школы спортивной журналистики, одним из основателей которой является обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер, будет решено по результатам этого семестра.

Дополнительная информация – www.sportjurnalist.ru