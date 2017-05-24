Выиграй золотой номер "СЭ" "Спартак" – чемпион!

После того, как "Спартак" стал чемпионом, "СЭ" получил громадное количество обращений читателей: "В киосках номер от 10 мая просто смели, нельзя ли его купить?". Отвечаем: "Его можно выиграть!". "СЭ" на странице в Фейсбуке проводит розыгрыш – читатели могут выиграть 10 номеров уникального номера газеты.

Для участия в розыгрыше нужно:

– быть подписчиком нашей страницы в Фейсбуке

– лайкнуть конкурсный пост

– в четверг, 25 мая, с 15 до 16 смотреть прямой эфир в YouTube – наш обозреватель Игорь Еронко определит победителей путем жеребьевки.