Выиграй билеты на Кубок конфедераций! Итоги конкурса

"СЭ" провел розыгрыш билетов на Кубок конфедераций FIFA, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Билеты предоставлены со стороны FIFA.

Для участия в конкурсе нужно было найти на сайте "СЭ" ключевую фразу "Хочу на Кубок конфедераций".

Победителями стали 3 человека, каждый из них получит по 2 билета на матчи Кубка конфедераций FIFA.

Список победителей и матчей, на которые проводился розыгрыш билетов (все они состоятся в Москве на стадионе "Спартак"):

18 июня – Камерун – Чили (победитель - Кияткин Дмитрий)

25 июня – Чили – Австралия (Орлов Виталий)

2 июля – матч за третье место (Шакирова Диана)

В ближайшее время с победителями свяжутся.

На сайте FIFA.com/bilet, а также в Главных билетных центрах FIFA до 2 июля проходит последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций FIFA.

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