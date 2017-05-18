Выиграй билеты на Кубок конфедераций! Итоги конкурса

"СЭ" провел розыгрыш билетов на Кубок конфедераций FIFA, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Билеты предоставлены со стороны FIFA.
Для участия в конкурсе нужно было найти на сайте "СЭ" ключевую фразу "Хочу на Кубок конфедераций".
Победителями стали 3 человека, каждый из них получит по 2 билета на матчи Кубка конфедераций FIFA.
Список победителей и матчей, на которые проводился розыгрыш билетов (все они состоятся в Москве на стадионе "Спартак"):
18 июня – Камерун – Чили (победитель - Кияткин Дмитрий)
25 июня – Чили – Австралия (Орлов Виталий)
2 июля – матч за третье место (Шакирова Диана)
В ближайшее время с победителями свяжутся.
На сайте FIFA.com/bilet, а также в Главных билетных центрах FIFA до 2 июля проходит последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций FIFA.
Кубок конфедераций. Календарь // Билеты на матчи Кубка конфедераций //
Кубок конфедераций. Стадионы