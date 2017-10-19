Величие "Спартака" и крушение ЦСКА в ЛЧ. Онлайн с Дмитрием Симоновым - в 16.30

В 16.30 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Величие "Спартака" и крушение ЦСКА в Лиге чемпионов
– Селихов – конкурент Акинфееву в сборной?
– Необходимо ли вызывать в сборную Игнашевича и Березуцких?
– Шесть россиян в основе “Спартака" в матче Лиги чемпионов.
– Может ли Джикия стать новым лидером национальной команды?
– Как РФС получил в соперники Аргентину, Испанию и Бразилию
– Неужели "Зенит" – не чемпион?
– ТВ-контракт РФПЛ – сколько он должен стоить и кто готов платить?
– Кризис "Краснодара" – что делать?
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Tribunal Z
Опять 25. Опять про какое то величие Спартак репортёров занесло. Не кажется ли вам что у Спартака не величие, а мания величия выступает по полной программе и журналисты способствуют раздуванию этого.
13:39