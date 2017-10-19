Величие "Спартака" и крушение ЦСКА в ЛЧ. Онлайн с Дмитрием Симоновым - в 16.30

В 16.30 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Величие "Спартака" и крушение ЦСКА в Лиге чемпионов

– Селихов – конкурент Акинфееву в сборной?

– Необходимо ли вызывать в сборную Игнашевича и Березуцких?

– Шесть россиян в основе “Спартака" в матче Лиги чемпионов.

– Может ли Джикия стать новым лидером национальной команды?

– Как РФС получил в соперники Аргентину, Испанию и Бразилию

– Неужели "Зенит" – не чемпион?

– ТВ-контракт РФПЛ – сколько он должен стоить и кто готов платить?

– Кризис "Краснодара" – что делать?

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