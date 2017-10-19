Величие "Спартака" и крушение ЦСКА в ЛЧ. Онлайн с Дмитрием Симоновым - прямо сейчас

В 16.30 по московскому времени началась онлайн-трансляция разговора с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Величие "Спартака" и крушение ЦСКА в Лиге чемпионов
– Селихов – конкурент Акинфееву в сборной?
– Необходимо ли вызывать в сборную Игнашевича и Березуцких?
– Шесть россиян в основе “Спартака" в матче Лиги чемпионов.
– Может ли Джикия стать новым лидером национальной команды?
– Как РФС получил в соперники Аргентину, Испанию и Бразилию
– Неужели "Зенит" – не чемпион?
– ТВ-контракт РФПЛ – сколько он должен стоить и кто готов платить?
– Кризис "Краснодара" – что делать?
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Drek
Don ------- Это ты меня про советский футбол учить вздумал? Я на поле видел Яшина,Воронина,Стрельцова,Понедельника.Мне абсолютно не надо читать викепедию.
16:49
Don
точнее историю советского и российского футбола
16:46
Don
Дрек или дрэг, короче школота иди историю советского и российского клуба почитай, матчасть подучи, потом будешь здесь писать, хорошо?))) Да и своим помоечным друзьям: трибуналу и иванушке-дурачку передай мои пожелания) Да и поменьше ширяться нужно, тогда и бред такой писать не будешь)))
16:45
Drek
waleriy За Спартак болеет большая часть страны Россия и от этого уже никуда не дется. -------------------------------------------------------------------- Если за спартак болеет главред С-Э и телеканал МатчТВ,не надо про всю страну говорить.У вас даже половина Москвы за Срамтак не болеет.Может Урюпинск и топит за спартак, а еще есть якутский спартак, там тоже болеют.Вот когда возьмете еврочашку, как вы ее называете и сделаете страну счастливой на сутки, вот тогда можно будет об этом поговорить.А пока вы, для страны НИКТО и зовут вас никак.
15:15
Drek
Зачем так рано ставить акценты? ЦСКА в Москве побеждает Бенфику, а Спартак пролетает Марибору..и что..журналист застрелись безумец!
15:11
Иван-крестьянский сын
спартак что еврокубок выиграл? О каком величии речь? маньяки...
14:54
waleriy
За Спартак болеет большая часть страны Россия и от этого уже никуда не дется.
14:22
Tribunal Z
Опять 25. Опять про какое то величие Спартак репортёров занесло. Не кажется ли вам что у Спартака не величие, а мания величия выступает по полной программе и журналисты способствуют раздуванию этого.
13:39