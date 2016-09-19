В Петербурге появилась своя спортивная волна

Сегодня в Санкт-Петербурге начала вещание радиостанция "Спорт FM". Редакция радиостанции обещает своим слушателям аналитику от ведущих экспертов, репортажи, общение со звездами и оригинальные интерактивные акции. Работать в студии будут известные питерские журналисты – Евгений Гусев, Александр Кузьмин, Алексей Дунаевский.

– Очень рад, что у нас появилась станция "Спорт FM", – отметил народный артист РСФСР и давний болельщик футбольного "Зенита" Михаил Боярский. – Теперь будет возможность выбирать, где информация наиболее полная. Это популяризирует спорт, привлекает молодежь, дает возможность говорить о спорте более подробно и слушать разные мнения обо всех видах спорта, и это замечательно, потому что, по крайней мере в машине, я всегда слушаю спортивные каналы.

Полагаю, что футбол действительно занимает главное место у радиослушателей, но на радиостанции будут разные комментаторы, а это тоже серьезный выбор. И, конечно, будет возможность обсудить спортивные состязания, которые проходят и у нас, и по всей стране. Это, конечно, фехтование, конный спорт, баскетбол, волейбол и многое другое. Плюс к тому же, наверно, можно говорить не только о профессиональных видах спорта, но и о любительских, которые проходят по всему городу, и знать об этом очень интересно всем горожанам.