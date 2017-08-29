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14:10 | АНОНС

В какой клуб НХЛ едет Зарипов? Онлайн с Еронко


В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Новый клуб Зарипова

– В НХЛ не обращают внимания на допинг-пробы и не боятся ВАДА

– Зачем Артюхин московскому "Динамо"?

– В КХЛ не хватает судей, а Буланов судил в Чехии – почему?

– Почему в Омске запретили пиво и будет ли много пьяных, если разрешат?

– Как СКА поборется с потолком зарплат?

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