"Тойота" и Олимпийский Комитет России объявили о начале партнерства

20 октября российский офис "Тойота" и Олимпийский комитет России объявили о старте сотрудничества. Партнерство будет происходить в рамках всемирного контракта "Тойота" с Международным олимпийским комитетом, который заключен на ближайшие 8 лет, или четыре Олимпиады.

Сотрудничество "Тойота Россия" и Олимпийского комитета России было анонсировано на пресс-конференции в Инновационном центре ОКР в присутствии президента ООО "Тойота Мотор" Хидэнори Одзаки, генерального директора Олимпийского комитета России Владимира Сенглеева, именитых российских олимпийцев и представителей СМИ.

"За долгую историю компании "Тойота" нам не раз приходилось действовать в самых сложных условиях, не отказываясь от задачи предлагать клиентам лучшие автомобили. Партнерство "Тойота" и олимпийского движения основано общих ценностях – стремлении к совершенству, способности преодолевать себя и добиваться результата. Мы рады поддержать российскую олимпийскую сборную – тех, кто ежегодно доказывает, что нет ничего невозможного", – заявил президент ООО "Тойота Мотор" Хидэнори Одзаки.

"Мы с большим удовольствием приветствуем "Тойота" в олимпийской семье и с нетерпением ждем совместных проектов. Уверен, что взаимодействие с одним из лидеров мировой автомобильной индустрии несет для нас только плюсы и открывает новые возможности для развития и популяризации массового спорта, спорта высших достижений, пропаганды здорового образа жизни и стремления человека к совершенству через спорт", – прокомментировал сотрудничество генеральный директор Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Владимир Сенглеев.

Первой Олимпийской активацией "Тойота" станет учреждение специального кубка Toyota Challenge Cup для российской сборной на Олимпиаде в Корее в 2018 году. Спортсмен из России, который проявит твердость характера и совершит свой личный подвиг вопреки обстоятельствам, будет награжден специальным призом – новым рамным внедорожником Toyota Fortuner.

Победителя определит экспертное жюри, в состав которого войдут те, кто понимает испытания, с которыми сталкиваются спортсмены на пути к достижениям. Среди членов жюри многократная чемпионка мира по художественной гимнастике и амбассадор чемпионата мира по футболу 2018 года Ляйсан Утяшева, именитые призеры Олимпиады в Турине Александр Зубков и Алексей Селиверстов (бобслей), Николай Круглов и Павел Ростовцев (биатлон), Максим Маринин (фигурное катание), Иван Алыпов и Василий Рочев (лыжный спорт), а также спортивные журналисты, эксперты и лидеры мнений. Призеры Турина выбраны не случайно – они лично знакомы с брендом "Тойота", его продуктом и ценностями, так как были по итогам своих побед награждены внедорожниками Land Cruiser 100.

"Тойота" в России отлично знает, что такое вызов, и неважно, идет ли речь об автомобиле или силе человеческого духа. Мы верим в силу спорта и хотим поддержать стремление олимпийских спортсменов бросить вызов невозможному, преодолеть себя", – отметила Татьяна Халявская, директор по маркетингу "Тойота".

"Моя личная олимпийская история говорит о том, что проявить силу духа – это не всегда идти до конца ради медали. Иногда мужество и характер нужны, напротив, чтобы вовремя остановиться на пути к цели, о которой ты мечтал целый год или ради которой готовился всю жизнь. Быть мудрым и сильным – это смочь сказать себе: "Нет, я не буду этого делать, потому что это может стоить жизни или здоровья". Это сложное, но правильное решение, которое тоже достойно награды. Я надеюсь, что другие члены жюри меня в этом поддержат", – подчеркнула Утяшева.

"Инициатива компании "Тойота" беспрецедентна. В истории олимпийского движения в нашей стране никогда не было ничего подобного. И я искренне рад идее поощрить спортсмена, который отдал всего себя на спортивной арене, бросил вызов самому себе и сделал все возможное для того, чтобы стать победителем. По сути, мы говорим о воле к победе. Я очень рад, что такая инициатива стала реальностью, и испытываю чувство гордости быть к этому причастным", – добавил Круглов.