Сборная Бразилии открыла сообщество "ВКонтакте"

Сборная Бразилии по футболу открыла официальное представительство "ВКонтакте". Теперь русскоязычные поклонники могут получать информацию о подготовке команды к чемпионату мира по футболу 2018 года из первых рук. Напомним, "пентакампеоны" первыми среди участников отборочного турнира завоевали прямую путевку на чемпионат мира в России.

Евгений Красников, пресс-секретарь "ВКонтакте":

"На два года Россия стала центром мирового футбольного сообщества. В следующем году в страну приедут лучшие игроки планеты, в том числе сборная Бразилии – команда, безумно популярная как во всем мире, так и среди наших пользователей. Легенды разных поколений Кафу, Роналдиньо, Жулиу Баптиста и Халк уже общались с российскими болельщиками через VK Live – надеемся, что и молодые игроки будут радовать подписчиков нового сообщества эксклюзивным контентом".

Многие известные российские и зарубежные спортсмены общаются с поклонниками и рассказывают о последних новостях и достижениях на официальных страницах и сообществах "ВКонтакте": Мартен Фуркад, Генрих Мхитарян, Карлес Пуйоль, Кафу, Тимофей Мозгов, Виталий Петров, Александр Самедов, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Андрей Кириленко, Аделина Сотникова, Елена Исинбаева, Алия Мустафина и многие другие.

"ВКонтакте" регулярно проходят трансляции популярных спортивных соревнований, включая матчи чемпионата Испании по футболу, поединки UFC, предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open, ПФЛ и многие другие мероприятия. 20 августа за матчами "Барселона" – "Бетис" и "Депортиво" – "Реал Мадрид" следили свыше 1,2 миллиона пользователей "ВКонтакте".