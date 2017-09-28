Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:58 | АНОНС

Рабинер – о провале ЦСКА и успехе "Спартака". Онлайн в 16.30

5

Сегодня в 16.30 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Лига чемпионов для российских клубов

– Ничья "Спартака" с "Ливерпулем" – чудо или начало выздоровления?

– Уволят ли тренера Д'Урбано?

– Кто виноват в разгроме ЦСКА

Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Фейсбук – https://www.facebook.com/SportExpressNews/
"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress
Твиттер – https://twitter.com/sportexpress

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tribunal Z

Если ничья на своём поле, где клуб из Москвы как щенков по полю возили перед своими зрителями, успех, то я ничего не понимаю в футболе. Очень грустно когда такие выводы идут от дилетантов и журналистов.

14:04

Roov

Ну так-то по такой игре и ничья успех)

13:49

Jean4

"Успех" Спартака? Даже болельщики Спартака такое бы не заявили, только если полное фанатьё, которое дальше своего носа ничего не видит.

13:40

lmlp

Успех Спартака! Боже ты мой! Не забывайте, что после двух игр у ЦСКА 3 очка, а у Спартака 2 очка.

13:18

Boooom

Какой такой успех Спартака? Только чудом заработаная ничья ?))))

13:07