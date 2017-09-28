Рабинер – о провале ЦСКА и успехе "Спартака". Онлайн в 16.30

Сегодня в 16.30 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Лига чемпионов для российских клубов
– Ничья "Спартака" с "Ливерпулем" – чудо или начало выздоровления?
– Уволят ли тренера Д'Урбано?
– Кто виноват в разгроме ЦСКА
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Фейсбук – https://www.facebook.com/SportExpressNews/
"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress
Твиттер – https://twitter.com/sportexpress
Материалы других СМИ
Tribunal Z
Если ничья на своём поле, где клуб из Москвы как щенков по полю возили перед своими зрителями, успех, то я ничего не понимаю в футболе. Очень грустно когда такие выводы идут от дилетантов и журналистов.
14:04
Roov
Ну так-то по такой игре и ничья успех)
13:49
Jean4
"Успех" Спартака? Даже болельщики Спартака такое бы не заявили, только если полное фанатьё, которое дальше своего носа ничего не видит.
13:40
lmlp
Успех Спартака! Боже ты мой! Не забывайте, что после двух игр у ЦСКА 3 очка, а у Спартака 2 очка.
13:18
Boooom
Какой такой успех Спартака? Только чудом заработаная ничья ?))))
13:07