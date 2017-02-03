13:09 3 февраля | АНОНС

Прямой эфир с Олегом Романцевым

Олег РОМАНЦЕВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Олег РОМАНЦЕВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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В пятницу, 3 февраля, гостем редакции "СЭ" стал самый титулованный тренер в истории "Спартака"Олег Романцев. Наставник, выигравший с красно-белыми 9 чемпионских титулов, ответил на вопросы наших журналистов.

Обсудили селекцию "Спартака", шансы в борьбе за титул в этом сезоне и многое другое.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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varelik

Старожил футбола Уберите Романцева! Просто уберите и не показывайте до конца ЧР!!! Вот так откровенно оскорблять Карерру может только выживший из ума маразматик!! Просто уберите Романцева с глаз ДОЛОЙ!!! ты не прав. тренера лучше в россии пока не было. в ссср может и были

19:11 3 февраля

Крым наш!

Всегда приятно послушать корифея футбола! Ждем.

15:42 3 февраля

Evil Afonya

А микрофон Львову не судьба дать? Вообще не слышно, что говорит

15:03 3 февраля

Привет от дилетанта!

Про рыбалку рассказывает??))

14:02 3 февраля

Митяй Антибомж

Повылазила бомжатина зловонная, будто эфир с Генкой Орловым намечается ))

10:15 3 февраля

Тони Старк

Сейчас нам про карасиков поведает,ловлю на живца и про то какой мукунка хороший был)Но самое главное перед эфиром хряпнуть чекушку или парочку)

00:31 3 февраля

Излучение Промкооперации и Пищев

Самый титулованный, удачею обласканный Но крайне заштампованный и несколько потасканный

20:29 2 февраля

Старожил футбола

Уберите Романцева! Просто уберите и не показывайте до конца ЧР!!! Вот так откровенно оскорблять Карерру может только выживший из ума маразматик!! Просто уберите Романцева с глаз ДОЛОЙ!!!

19:28 2 февраля

Джин Игнатов

После Спартака ничего не мог сделать не в Динамо , не в другой команде !! Забыл название ,искать не хочется

18:48 2 февраля

Гаттузо зол!

Кефир с Олежкой.....и все? Не верю.

18:35 2 февраля

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