Прямой эфир с Олегом Романцевым

В пятницу, 3 февраля, гостем редакции "СЭ" стал самый титулованный тренер в истории "Спартака" – Олег Романцев. Наставник, выигравший с красно-белыми 9 чемпионских титулов, ответил на вопросы наших журналистов.

Обсудили селекцию "Спартака", шансы в борьбе за титул в этом сезоне и многое другое.

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