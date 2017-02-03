Прямой эфир с Олегом Романцевым

В пятницу, 3 февраля, гостем редакции "СЭ" стал самый титулованный тренер в истории "Спартака" – Олег Романцев. Наставник, выигравший с красно-белыми 9 чемпионских титулов, ответил на вопросы наших журналистов.
Обсудили селекцию "Спартака", шансы в борьбе за титул в этом сезоне и многое другое.
varelik
Старожил футбола Уберите Романцева! Просто уберите и не показывайте до конца ЧР!!! Вот так откровенно оскорблять Карерру может только выживший из ума маразматик!! Просто уберите Романцева с глаз ДОЛОЙ!!! ты не прав. тренера лучше в россии пока не было. в ссср может и были
19:11 3 февраля
Крым наш!
Всегда приятно послушать корифея футбола! Ждем.
15:42 3 февраля
Evil Afonya
А микрофон Львову не судьба дать? Вообще не слышно, что говорит
15:03 3 февраля
Привет от дилетанта!
Про рыбалку рассказывает??))
14:02 3 февраля
Митяй Антибомж
Повылазила бомжатина зловонная, будто эфир с Генкой Орловым намечается ))
10:15 3 февраля
Тони Старк
Сейчас нам про карасиков поведает,ловлю на живца и про то какой мукунка хороший был)Но самое главное перед эфиром хряпнуть чекушку или парочку)
00:31 3 февраля
Излучение Промкооперации и Пищев
Самый титулованный, удачею обласканный Но крайне заштампованный и несколько потасканный
20:29 2 февраля
Старожил футбола
Уберите Романцева! Просто уберите и не показывайте до конца ЧР!!! Вот так откровенно оскорблять Карерру может только выживший из ума маразматик!! Просто уберите Романцева с глаз ДОЛОЙ!!!
19:28 2 февраля
Джин Игнатов
После Спартака ничего не мог сделать не в Динамо , не в другой команде !! Забыл название ,искать не хочется
18:48 2 февраля
Гаттузо зол!
Кефир с Олежкой.....и все? Не верю.
18:35 2 февраля