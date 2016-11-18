Внимание, конкурс!

"СЭ" проводит розыгрыш билета на Кубок конфедераций FIFA, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Билет будет предоставлен со стороны FIFA.

Пройди ТЕСТ на знание турнира и получи шанс посетить один из матчей.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить несколько условий:

1. Быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.

2. Сделать репост записи

Конкурс продлится до 15.00 (мск) 25 ноября.

Среди всех участников посол Кубка конфедераций 28 ноября выберет победителя путем "слепого" жребия. Имя победителя будет объявлено в прямом эфире на странице "СЭ" в социальной сети Facebook.

Чтобы пройти тест, перейдите по ссылке