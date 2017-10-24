Почему СКА снова сильнее ЦСКА? Отвечают Шевченко и Зислис

В 15.00 по московскому времени состоялась онлайн-трансляция разговора с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

- Почему СКА снова оказался сильнее ЦСКА?

- Что происходит с "Магниткой"?

- Можно ли считать "Ак Барсом" претендентом на Кубок Гагарина?

- Отставки в КХЛ: кто на очереди?



- Кучеров продолжает зажигать. Его кто-то остановит?

- Михаил Сергачев – новая звезда НХЛ?

- "Питтсбург" снова разгромили. Что не так с чемпионом?

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