14:59 | АНОНС

Почему СКА снова сильнее ЦСКА? Отвечают Шевченко и Зислис

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В 15.00 по московскому времени состоялась онлайн-трансляция разговора с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

- Почему СКА снова оказался сильнее ЦСКА?

- Что происходит с "Магниткой"?

- Можно ли считать "Ак Барсом" претендентом на Кубок Гагарина?

- Отставки в КХЛ: кто на очереди?

- Кучеров продолжает зажигать. Его кто-то остановит?

- Михаил Сергачев – новая звезда НХЛ?

- "Питтсбург" снова разгромили. Что не так с чемпионом?

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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qwfedorov

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

16:20

spetrov

Спасибо участникам за очередной онлайн. Как всегда интересно.

15:35