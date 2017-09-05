Почему на ЦСКА не ходят зрители? Онлайн с Шевченко - в 14.00

В 14.00 по московскому времени начнется онлайн с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Почему Денис Глушаков ничего не знает про "Югру"?

– Чемпионат МХЛ начался без регламента. Такого еще не было. По каким правилам играют клубы? Кто виноват?

– Согласно рейтингу КХЛ, кого могут выгнать из лиги в следующем году? Могут ли выгнать "Нефтехимик"? А рижан?

– "Амур" решил уменьшить площадку. Зачем?

– Скоро начало октября. Каких тренеров отправят в отставку?

– В ЦСКА появились недовольные из тех, кто не попадает в состав. Что это за игроки?

– ЦСКА собрал суперсостав, но зрители все равно не ходят. Это безвыходная ситуация?

– Североамериканские СМИ сообщают, что Зариповым интересуется "Питтсбург". Есть ли у него шанс закрепиться в этой команде?

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