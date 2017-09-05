Почему на ЦСКА не ходят зрители? Онлайн с Шевченко - прямо сейчас

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Почему Денис Глушаков ничего не знает про "Югру"?
– Чемпионат МХЛ начался без регламента. Такого еще не было. По каким правилам играют клубы? Кто виноват?
– Согласно рейтингу КХЛ, кого могут выгнать из лиги в следующем году? Могут ли выгнать "Нефтехимик"? А рижан?
– "Амур" решил уменьшить площадку. Зачем?
– Скоро начало октября. Каких тренеров отправят в отставку?
– В ЦСКА появились недовольные из тех, кто не попадает в состав. Что это за игроки?
– ЦСКА собрал суперсостав, но зрители все равно не ходят. Это безвыходная ситуация?
– Североамериканские СМИ сообщают, что Зариповым интересуется "Питтсбург". Есть ли у него шанс закрепиться в этой команде?
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KoHb-83
Все дело в цене билета,хотели с семьей сходить на ЦСКА-Авангард и не решились выкинуть из семейного бюджета 16 касарей на 4 - х в центр. Все таки цены у нас завышены что на футбол,что на хоккей. Вон на ЦСКА с Ахматом скинули ценник в честь др клуба и народ пошел,пусть делают выводы,пустой стадик с дорогими билетами или полный и дешевыми билетами,я не говорю что бы за копейки прям сделали,думаю адекватная цена 1000-1500 на центр вполне адекватная цена по нашим Российским меркам.
13:05
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
вы пару матчей НХЛ посмотрите и перестанете удивляться почему на наш хоккей не тянет после этого.
12:30