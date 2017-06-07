16:00 | АНОНС

Овечкина обменяют? Куда уйдет Ковальчук? Live с Еронко - сейчас

7

Сегодня в 16.00 по московскому времени начнется онлайн-интервью корреспондента отдела хоккея "СЭ" Игоря Еронко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Состоится ли обмен Овечкина – какие есть варианты

– Почему затянулась пауза с трансфером Ковальчука

– Что творится в московском "Динамо"

– Почему вдруг сдулся Малкин

– Конфликт Кросби и Суббана по поводу запаха изо рта – о чем это вообще?

Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Фейсбук – https://www.facebook.com/SportExpressNews/
"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress
Твиттер – https://twitter.com/sportexpress

7
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Интересный он-лайн. Спасибо всем причастным.

16:48

spetrov

.

16:14

spetrov

сторонний наблюдатель, спасибо.

16:11

spetrov

Yeahh!

16:11

spetrov

А где, собственно? 16:05 на часах.

16:04

Tjomka

nu i gde video?

16:04

spetrov

Игорь, и если можно, общее впечатление от серии. В том числе и с точки зрения статистики.

15:58