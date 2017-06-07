Овечкина обменяют? Куда уйдет Ковальчук? Live с Еронко - сейчас

Сегодня в 16.00 по московскому времени начнется онлайн-интервью корреспондента отдела хоккея "СЭ" Игоря Еронко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Состоится ли обмен Овечкина – какие есть варианты
– Почему затянулась пауза с трансфером Ковальчука
– Что творится в московском "Динамо"
– Почему вдруг сдулся Малкин
– Конфликт Кросби и Суббана по поводу запаха изо рта – о чем это вообще?
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Фейсбук – https://www.facebook.com/SportExpressNews/
"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress
Твиттер – https://twitter.com/sportexpress
spetrov
Интересный он-лайн. Спасибо всем причастным.
16:48
spetrov
.
16:14
spetrov
сторонний наблюдатель, спасибо.
16:11
spetrov
Yeahh!
16:11
spetrov
А где, собственно? 16:05 на часах.
16:04
Tjomka
nu i gde video?
16:04
spetrov
Игорь, и если можно, общее впечатление от серии. В том числе и с точки зрения статистики.
15:58