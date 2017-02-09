Откровения Андрея Панюкова – в "Фейсбуке" "СЭ"

Гостем прямого эфира "СЭ" в пятницу, 10 февраля, станет экс-форвард московского "Динамо" и португальской "Браги" Андрей Панюков. Начало эфира – в 15.00 по московскому времени.

Главные темы эфира:

– Опыт игры в Португалии и Франции – какова заработная плата российского форварда;

– Почему молодым русским игрокам надо уезжать в европейские чемпионаты;

– Кто на самом деле управлял московским "Динамо", когда там играл Панюков;

– Почему форвард не перешел в "Зенит".

Как подписаться на группу "СЭ"? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".

Андрей Панюков: "Лучше получать 6500 евро во Франции, чем миллион в России"

Откровенное интервью игрока от июля 2016-го