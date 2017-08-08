13:55 | АНОНС

Онлайн с Шевченко - прямо сейчас!

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В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

Сборная Канады на турнире в Сочи. Откуда она взялась?

Сколько игроков из этой сборной сыграют на Олимпиаде? Каковы ее шансы в Корее?

Наша олимпийская сборная – насколько она близка к той, что поедет на Олимпиаду? У кого из этих игроков высокие шансы поехать на Игры?

Продлит ли Кирилл Капризов контракт с ЦСКА на три года? Хорошо для российского хоккея, если он останется?

Дело Зарипова. Есть ли какие-то подвижки?

Где окажется защитник Никита Задоров – в ЦСКА или "Колорадо"?

– Дамир Рыспаев заявил, что не понимает, почему его дисквалицифировали бессрочно в КХЛ. Стоит ли лиге его простить?

– Жердев – в "Нефтехимике" у Назарова. Что из этого получится?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

...Или отдельных матчей.

11:27

spetrov

Отлично. Если еще осветите вопрос предсезоных турниров, как смотрятся команды, кто производит наилучшее впечатление - было бы хорошо.

11:23