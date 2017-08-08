Онлайн с Шевченко - прямо сейчас!

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Сборная Канады на турнире в Сочи. Откуда она взялась?
– Сколько игроков из этой сборной сыграют на Олимпиаде? Каковы ее шансы в Корее?
– Наша олимпийская сборная – насколько она близка к той, что поедет на Олимпиаду? У кого из этих игроков высокие шансы поехать на Игры?
– Продлит ли Кирилл Капризов контракт с ЦСКА на три года? Хорошо для российского хоккея, если он останется?
– Дело Зарипова. Есть ли какие-то подвижки?
– Где окажется защитник Никита Задоров – в ЦСКА или "Колорадо"?
– Дамир Рыспаев заявил, что не понимает, почему его дисквалицифировали бессрочно в КХЛ. Стоит ли лиге его простить?
– Жердев – в "Нефтехимике" у Назарова. Что из этого получится?
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spetrov
...Или отдельных матчей.
11:27
spetrov
Отлично. Если еще осветите вопрос предсезоных турниров, как смотрятся команды, кто производит наилучшее впечатление - было бы хорошо.
11:23