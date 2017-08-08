Онлайн с Шевченко - прямо сейчас!

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Сборная Канады на турнире в Сочи. Откуда она взялась?

– Сколько игроков из этой сборной сыграют на Олимпиаде? Каковы ее шансы в Корее?

– Наша олимпийская сборная – насколько она близка к той, что поедет на Олимпиаду? У кого из этих игроков высокие шансы поехать на Игры?

– Продлит ли Кирилл Капризов контракт с ЦСКА на три года? Хорошо для российского хоккея, если он останется?

– Дело Зарипова. Есть ли какие-то подвижки?

– Где окажется защитник Никита Задоров – в ЦСКА или "Колорадо"?

– Дамир Рыспаев заявил, что не понимает, почему его дисквалицифировали бессрочно в КХЛ. Стоит ли лиге его простить?

– Жердев – в "Нефтехимике" у Назарова. Что из этого получится?

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Фейсбук – https://www.facebook.com/SportExpressNews/

"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress

Твиттер – https://twitter.com/sportexpress