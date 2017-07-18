Онлайн с Шевченко - прямо сейчас

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Понравилась ли свадьба Овечкина? Что рассказали о ней знакомые игроки?

– Какие впечатления остались о поездке в Челябинск? В чем заключалась благотворительная акция Кузнецова?

– Оправдан ли большой контракт Кузнецова? Почему он вдруг заговорил о том, что будет делать после окончания карьеры? Многие ли игроки в его возрасте думают об этом?

– "Динамо" подписало Анисина? Что это значит? Сезон для них потерян? Избавился ли Анисин от алкогольной зависимости? Подпишут ли они Жердева? Как Жердев сумел бросить пить?

- Сумеет ли Гончар стать главным тренером в НХЛ?

- Гусев продлил контракт со СКА. Будет ли он прогрессировать и дальше, либо его нынешний уровень – потолок.

- Нравится ли календарь КХЛ? Удалось ли исправить моменты, которые были в проекте, разосланном тремя неделями ранее.

- Нужен ли в КХЛ 45-летний Ягр? Может, его взять в "Спартак", как когда-то они взяли Гашека (в том же возрасте). Все равно результат красно-белым не нужен, а зрители ходят.

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