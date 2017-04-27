Онлайн с Рабинером – сегодня в 17.00
Сегодня в 17.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Темы программы:
– Трансферные цели Массимо Карреры – 5 новичков, на которых выделено 30 миллионов евро
– Дерби ЦСКА – "Спартак" – кто фаворит?
– Когда "Спартак" станет чемпионом?
– Что происходит с Дзагоевым?
– Причины разгрома "Локо" в игре с ЦСКА
– Две подряд победы "Зенита"
– Ваши вопросы
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