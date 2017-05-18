Онлайн с Рабинером – сегодня в 16.30

Сегодня в 16.30 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Темы программы:
– Чемпионство и награждение "Спартака"
– Состав сборной России на Кубок конфедераций
- Кто попадет в Лигу чемпионов - ЦСКА или "Зенит"?
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