Онлайн с Рабинером – начало в 20.00

Сегодня в 20.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Перемены в "Зените"

– Новые трансферные цели питерцев

– Приход Роберто Манчини на пост тренера

– Стыковые матчи

– Хабаровск в премьер-лиге

– "Рубин" вот-вот примет Бердыев

– Каково будущее "Ростова"

– Павлюченко перешел в "Арарат"

– Ваши вопросы