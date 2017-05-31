Онлайн с Рабинером – начало в 20.00

Сегодня в 20.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Перемены в "Зените"
– Новые трансферные цели питерцев
– Приход Роберто Манчини на пост тренера
– Стыковые матчи
– Хабаровск в премьер-лиге
– "Рубин" вот-вот примет Бердыев
– Каково будущее "Ростова"
– Павлюченко перешел в "Арарат"
– Ваши вопросы
shpasic
я думал, что эфир будет посвящён рекламе новой книги.
19:26