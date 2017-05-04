Онлайн с Рабинером

Сегодня в 17.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Темы программы:

– Драка в финале Кубка России – что это было?

– Какого наказания заслуживает Ари

– Заявление "Краснодара" о судействе

– В каком туре "Спартак" станет чемпионом?

– Продление контракта с Юрием Семиным

– Кто фаворит в борьбе за второе место – ЦСКА или "Зенит"

– Слухи об уходе Мирчи Луческу из "Зенита"

– Кто лучший игрок сезона

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