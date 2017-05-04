Онлайн с Рабинером

Сегодня в 17.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Темы программы:
– Драка в финале Кубка России – что это было?
– Какого наказания заслуживает Ари
– Заявление "Краснодара" о судействе
– В каком туре "Спартак" станет чемпионом?
– Продление контракта с Юрием Семиным
– Кто фаворит в борьбе за второе место – ЦСКА или "Зенит"
– Слухи об уходе Мирчи Луческу из "Зенита"
– Кто лучший игрок сезона
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П_о_в_а_р
Игорь, как жидь?!!! заранее спасибо.
16:48