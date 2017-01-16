Онлайн с Игорем Рабинером - в Facebook "СЭ"

Сегодня в официальной группе "СЭ" в социальной сети Facebook обозреватель Игорь Рабинер ответит на вопросы читателей. Начало видеоэфира – в 14.30.

Темы беседы:

– интервью "СЭ" Егора Титова и Массимо Карреры;

– предстоящий сбор "Спартака" – почему красно-белые вышли из отпуска позже всех;

– селекция "Зенита";

– завершение саги Самедова ​

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