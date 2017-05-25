Онлайн с Игорем Еронко - прямо сейчас

Сегодня в 15.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Игра и результат сборной России на ЧМ

– Судьба главного тренера нашей национальной команды

– Исключение из КХЛ новокузнецкого "Металлурга"

– Плей-офф НХЛ

– станет ли Евгений Малкин MVP турнира

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