Онлайн с Игорем Еронко - прямо сейчас

Сегодня в 15.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Игра и результат сборной России на ЧМ
– Судьба главного тренера нашей национальной команды
– Исключение из КХЛ новокузнецкого "Металлурга"
– Плей-офф НХЛ
– станет ли Евгений Малкин MVP турнира
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Свинству Бой!
У меня вопрос к Игорю такой. Когда он вообще стал интересоваться хоккеем? Когда так глубоко на научной основе? И когда решил писать о хоккее? Мне его обзоры НХЛ очень нравятся уровнем анализа с опорой на углубленную статистику в которой он понимает.
13:42