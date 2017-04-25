Онлайн с Алексеем Шевченко - прямо сейчас

Сегодня в 14.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентом отдела хоккея Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Итоги первого раунда Кубка Стэнли
– Конец эпохи "Чикаго"
– Предстоящая битва "Вашингтон" – "Питтсбург"
– Провал Бобровского и Панарина в первом раунде Кубка Стэнли
– Отказ Радулова от сборной
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
"Фейсбук" – https://www.facebook.com/SportExpressNews/
"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress
"Твиттер" – https://twitter.com/sportexpress