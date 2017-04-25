Онлайн с Алексеем Шевченко - прямо сейчас

Сегодня в 14.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентом отдела хоккея Алексеем Шевченко. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Итоги первого раунда Кубка Стэнли

– Конец эпохи "Чикаго"

– Предстоящая битва "Вашингтон" – "Питтсбург"

– Провал Бобровского и Панарина в первом раунде Кубка Стэнли

– Отказ Радулова от сборной

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