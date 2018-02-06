Олимпийский хоккей – в разделе "СЭ Fantasy"

Уважаемые посетители портала "СЭ"!

Считанные дни остались до старта олимпийского хоккейного турнира, который стартует уже 14 февраля. Правда, на этот раз в Корею съедутся не самые лучшие версии национальных команд, но это обстоятельство только добавит непредсказуемости.

По традиции "СЭ" предлагает вам принять участие в нашем fantasy-турнире и проявить свои менеджерские способности, чтобы ледовые баталии стали для вас еще более захватывающими.

Напоминаем, что для участия в игре вам достаточно зарегистрироваться на нашем портале.

Играть в fantasy - здесь



Кроме того, вы можете демонстрировать свои знания и интуицию в разделе "СЭ Прогноз"!

Сделать прогноз можно здесь.