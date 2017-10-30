Нужен ли Денисов Черчесову? LIVE с Симоновым в 15.00

В 15.00 по московскому времени начнется прямой эфир с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Онлайн можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– "Зенит" крупно проиграл "Локомотиву". Что происходит?
– Почему команда Роберто Манчини набрала всего 2 очка в 4 последних матчах?
– Кокорин "замолчал". Надолго?
– В чем причины успеха "Локомотива"? За счет чего команда выиграла первый круг?
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