Нужен ли Денисов Черчесову? Эфир с Дмитрием Симоновым

Состоялся прямой эфир с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Полную версию можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– "Зенит" крупно проиграл "Локомотиву". Что происходит?
– Почему команда Роберто Манчини набрала всего 2 очка в 4 последних матчах?
– Кокорин "замолчал". Надолго?
– В чем причины успеха "Локомотива"? За счет чего команда выиграла первый круг?
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Материалы других СМИ
gong
Все "звезды" футбола, а Денисов из их числа, имеют проблемный характер. Тренер обязан находить общий язык со всеми. И, соблюдая преемственность, надо было ставить во главе сборной А.Бородюка. А у бывшего вратаря Черчесова по определению ничего не выйдет. Потеря времени, как и при Манчини в "Зените". Грустно всё это, господа. Все не туда. Мутко надо ставить завхозом нибудь куда. Сколько можно вредить? И вряд ли у него скудоумие.
15:58
Platinum1991
НУЖЕН ЛИ ДЕНИСОВ ЧЕРЧЕСОВУ? Нет! Не нужен! Кто-то усиленно проталкивает Денисова и, буквально, СИЛКОМ его НАВЯЗЫВАЕТ Черчесову! Какой Денисов??? В какую сборную??? Денисов по уровню игры НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сборной! Спрашивается! Зачем Денисова всё время НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову??? Даже в матче Локомотива с Зенитом, Денисов играл средне и ничем не выделялся! А в прошедших матчах Денисов играл хуже всех в клубе! И те поражения, которые имеет Локомотив вина прямая Денисова! Денисов стимулирует ПЛЯСКИ вокруг себя, вот поэтому они и продолжаются! Игорю Денисову не место в сборной! Как он безобразно сыграл в матче с Уфой! Поражение Локомотива, в том числе, и на его совести. Как с такой безобразной игрой брать Денисова в сборную??? Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ! А сейчас Денисов сдулся и не играет. Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет. Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!! И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову. Следовательно: - зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив. Станислав Черчесов правильно сделал, что не вызвал Денисова в сборную! Давно пора прекратить сборную свистопляску вокруг Денисова! Пусть Денисов, для начала, повысит уровень игры за Локомотив, а по блату его в сборную никто приглашать НЕ БУДЕТ. Всё это уже в прошлом и незачем к ним Черчесову возвращаться!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
15:53
Mavr03
Лучше бы пригласили в студию будщего президента Катьку Гордон:)))
15:35