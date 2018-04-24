Новый набор в Школу спортивной журналистики

Школа спортивной журналистики проводит новый набор абитуриентов. В программе обучения – занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, практика освещения спортивных событий, в том числе в видеожанре.

В рамках учебный программы состоится и курс "Спорт-Экспресс" – "Работа современного спортивного СМИ". Главные лица нашего издания проведут лекции и мастер-классы, расскажут о своей ежедневной деятельности, проблемах, с которыми сталкиваются в практике, обозначат актуальные вызовы в профессии.

Собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер, состоится 17 мая.

Дополнительная информация – на http://www.sportjurnalist.ru/