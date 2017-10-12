Насколько все плохо в обороне сборной? Онлайн с Игорем Рабинером - в 16.45

Сегодня в 16.45 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Насколько все плохо в обороне сборной?
– Когда сыграются Кокорин и Смолов?
– На что нам надеяться в матчах с топ-соперниками?
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al_yakimov1986
и где трансляция?
16:39
yurii p
" Когда сыграются Кокорин и Смолов?"........................ответ НИКОГДА, кокоша это рак из басни Крылова, а Смолов естественно лебедь,коко это "игрок" никого и ничего не видящий.
15:37
sidors
Ну не хуже, чем с вашими комментариями. Просто надо поменять тренера сборной, а вам страну проживания. И все будут довольны, наверное. Без обид конечно и с верой в светлое будущее.
13:33