Насколько все плохо в обороне сборной? Онлайн с Игорем Рабинером - в 16.30

Сегодня в 16.30 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Насколько все плохо в обороне сборной?
– Когда сыграются Кокорин и Смолов?
– На что нам надеяться в матчах с топ-соперниками?
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sidors
Ну не хуже, чем с вашими комментариями. Просто надо поменять тренера сборной, а вам страну проживания. И все будут довольны, наверное. Без обид конечно и с верой в светлое будущее.
13:33