Насколько все плохо в обороне сборной? Онлайн с Игорем Рабинером - прямо сейчас

В 16.45 по московскому времени началась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Насколько все плохо в обороне сборной?

– Когда сыграются Кокорин и Смолов?

– На что нам надеяться в матчах с топ-соперниками?

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