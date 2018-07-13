LG Electronics открыла первый премиум-магазин

LG Electronics (LG) в юбилейный год основания открыла в торгово-развлекательном центре "Метрополис" первый премиальный магазин бытовой техники и электроники. В этом году бренду LG 60 лет.

"Новый магазин – это не только торговое пространство, но и место, где покупатели при помощи интересного пользовательского опыта узнают новое о продукции LG и ее преимуществах. Благодаря получению этих знаний на практике понятие "лояльность бренда" приобретает новый смысл", – сказал на церемонии открытия магазина президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли.

Первыми гостями магазина стали представители искусства и культуры, кино и телевидения, музыканты и театральные деятели, общественные деятели и участники многих социальных программ на личном, корпоративном и государственном уровнях. На открытие магазина пришли журналистка Татьяна Веденеева, телеведущая, журналист и актриса Татьяна Геворкян, актриса театра и кино Анна Михайловская, телеведущие Ирина Муромцева и Максим Шарафутдинов, радио– и телеведущая, музыкальный журналист, диджей, Лауреат премий Овация, Радиомания и Премии Попова, Маргарита Митрофанова, актриса театра и кино Глафира Тарханова, актриса кино и телевидения Анна Хилькевич, актриса театра и кино, телеведущая Катерина Шпица, киноактриса и телеведущая, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, главная солистка балета Большого театра Анна Тихомирова, российский киноактер, кинорежисснр, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский, актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка, Заслуженная артистка России, Елена Воробей, Народный артист России, директор Большого московского государственного цирка, генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства "ИДОЛ", Эдгард Запашный, футболисты, чемпион России сезона-2016/17, обладатель Суперкубка России, Андрей Ещенко, прославленный футболист, телеведущий, DJ, Руслан Нигматуллин.

Эксклюзивность магазина LG заключается в том, что он представляет собой пространство, в котором каждый гость может не только увидеть новинки, узнать об их преимуществах, изучить технические характеристики, но и попробовать их в действии. Так, зона ультра-премиального бренда LG SIGNATURE является одной из самых привлекательных в магазине. Партнёрство с "Музеем русского импрессионизма", где состоялась премьера ультра-премиального бренда LG SIGNATURE в сентябре 2017 года, продолжается и сейчас: изображения экспонатов выставки "Импрессионизм в авангарде", проходящей на данный момент в музее, транслируются на телевизорах LG SIGNATURE, а также показываются на проекторах LG.