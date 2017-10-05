Купит ли Абрамович ЦСКА? Инсайды Симонова

Сегодня состоялся онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Смотрите полную версию на нашем канале YouTube.
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Материалы других СМИ
nn61
Какой Репяха, на хрен Репяха? Чё, миллиардеры совсем с ума посходили что ли? Не верю- не та тема, милюзга, короче. Не пойму другого-на хрен вообще печатать всю эту мутоту голимую? При всем неуважению к обоим, не верю, что они на такой почве готовы стать врагами, да даже не приятелями.
19:29
Millwall82
alex-ls, мб проблема в мамке Репяха? И ее корыстных целях в Москве.
17:47
alex-ls
Репяху за раба посчитали и не отпустили. Никто не хотел брать его чтобы не ссориться с Галицким, а Спартак взял. Недавно было статья, где мать Репяхи давала интервью, там в академии Краснодара урод один работает, проблема в нем
17:43
Островзаячий
речь о Иване Репяхе_____Еще один Давыдов. Да подавитесь.
17:01
Dr.Nevr
Видич перешёл из Спартака в МЮ и сходу стал там одним из лучших защитников английской лиги и мира... в никакие Вест Бромвичи предварительно ему ходить не нужно было...
16:53
Platinum1991
А что они НЕ ПОДЕЛИЛИ? Очки чемпионата! Федун хочет нечестными путямя отбирать у других команд, а Галицкий ПРОТИВ и требует внедрения системы видеоповторов, чтобы ЛИШИТЬ Федуна этого УДОВОЛЬСТВИЯ. Двумя руками - ЗА!!!
16:36
werder63
Тут с кем хочешь помиришься, когда надо сдавшего Федю хоть за какие деньги пристроить))
15:05
Millwall82
О том что ссора имеет место быть это факт. Галицкий точит зуб на Федуна за то что по его словам "отжал лучшего моего воспитанника", речь о Иване Репяхе. И дело не в том что школьник сменил одну академию на другую, дело в том что Федун отказался общаться с Галицким после этого. История мутная, а суть простая, мамке пацана вдруг срочно захотелось в Москву.
14:43
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Сам отдел футбика во главе с логистом это сочинил ,сам и опроверг! Прелестно.
13:31
Patisson
А они что ссорились? И кстати, Симонов, они сами знают, что они поссорились, а потом помирились?
13:22