Куда перейдет Шипачев? Онлайн с Еронко и Шевченко - в 15.00

В 15.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Состав сборной России на Кубок "Карьяла"
– Почему не забивает Панарин?
– Кризис Радулова закончился?
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