15:10 | АНОНС

Куда перейдет Шипачев? Онлайн с Еронко и Шевченко - прямо сейчас

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В 15.00 по московскому времени началась онлайн-трансляция разговора с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Состав сборной России на Кубок "Карьяла"

– Почему не забивает Панарин?

– Кризис Радулова закончился?

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

В старом составе. Это хорошо.

15:28

lavar

Они все поехали Шипачева встречать в Шереметьево

15:05

bezik

Ау, опаздываете

15:04