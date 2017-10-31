Куда перейдет Шипачев? Онлайн с Еронко и Шевченко - прямо сейчас

В 15.00 по московскому времени началась онлайн-трансляция разговора с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Состав сборной России на Кубок "Карьяла"

– Почему не забивает Панарин?

– Кризис Радулова закончился?

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