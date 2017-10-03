Кто выиграет Кубок Стэнли? Онлайн с Еронко и Зислисом - в 14.00

Сегодня в 14.00 состоится онлайн с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко и Михаилом Зислисом, главной темой которого станет старт сезона в Национальной хоккейной лиге. Прямую трансляцию эфира вы сможете увидеть на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Также журналисты обсудят следующие темы:

– На что сможет претендовать "Вашингтон" в будущем сезоне?

– Способен ли Александр Овечкин вернуть себе звание лучшего снайпера НХЛ?

– Кто круче: Сидни Кросби или Коннор Макдэвид?

– Почему у Игоря Захаркина не получилось в "Югре"?

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