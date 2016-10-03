16:55 | АНОНС

Коммерческий директор "СЭ" вошла в топ-100 руководителей

Елена РЕЗНИКОВА.
Елена РЕЗНИКОВА.
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"КоммерсантЪ" опубликовал свежий рейтинг 100 лучших коммерческих директоров страны. В разделе "медиабизнес" в него вошла коммерческий директор издательского дома "Спорт-Экспресс" Елена Резникова.

Рейтинг "Топ-1000" ежегодно составляет ассоциация менеджеров. Проект реализуется с 2001 года. "КоммерсантЪ" публикует его на своих страницах.

В основе рейтинга – ряд ключевых критериев. Общий – деловая репутация руководителя. Для коммерческого директора также важны такие критерии, как развитие и совершенствование продаж. Причем лучших выбирают топовые руководители страны.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PitersS

Такого директора поиметь было бы приятно не только СЭ и Коммерсанту.. У кого-то она, может и первой стала бы.

17:53

ВСЕНАМАЧТУ

И ЧЕГО ДАЛЬШЕ??????????????????????????????????????????? БУДУТ ПИСАТЬ БЕЗ ОШИБОК???????????????????????????????? ХА

17:25

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