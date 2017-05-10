Как прошел Онлайн с Игорем Еронко

Сегодня в 14.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция разговора с корреспондентом отдела хоккея Игорем Еронко. Смотрите прямой эфир на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Серия между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" – кто победит в седьмом матче?

– Что случилось с Тарасенко? Почему он не был результативен в этом плей-офф?

– Возвращение Ковальчука в НХЛ – это реально?

– Что ждет Шипачева в НХЛ? Последует ли за ним в "Вегас" Дадонов?

– Первые игры сборной России на чемпионате мира. Какие впечатления?

– Кто прямо сейчас фаворит чемпионата мира?

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