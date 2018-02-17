"Фонбет" заплатит за каждую медаль команды России на Олимпиаде-2018

В эти дни в корейском Пхенчхане проходят XXIII зимние Олимпийские игры. Букмекер "Фонбет" запустил акцию "Ставка на нашу победу". Компания заплатит за каждую медаль команды России на Играх.

"Компания "Фонбет" считает необходимым поддержать нашу команду в этот трудный момент, которая с упорством и самоотдачей готова представлять нашу родину на международной арене, поддержать всех тех спортсменов, кто годами через изнуряющие тренировки, нервы и травмы шли к главному соревнованию в своей жизни, тех, кто с детства придя в спортивную школу, мечтал выступить на Олимпийских играх и взойти на пьедестал", – сообщает пресс-служба БК "Фонбет".

В этой специальной акции за каждую медаль наших олимпийцев будет разыгрываться денежные призы в размере 100 000 рублей и 300 призов по 2000 рублей.

Подробности акции в клубах "Фонбет" и на сайте компании.