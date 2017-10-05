Федун и Галицкий помирились? Онлайн с Дмитрием Симоновым - в 16.00

В 16.00 по московскому времени начнется онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Смолов и Кокорин снова вместе
– Кто лучший игрок России прямо сейчас?
– Что теперь будет с лимитом на легионеров?
– Восемь иностранцев в "Зените"
– "Спартак" вернулся, Каррера преодолел кризис
– Сергей Галицкий и Леонид Федун помирились?
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