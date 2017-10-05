Федун и Галицкий помирились? Онлайн с Дмитрием Симоновым - в 16.00

В 16.00 по московскому времени начнется онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Смолов и Кокорин снова вместе

– Кто лучший игрок России прямо сейчас?

– Что теперь будет с лимитом на легионеров?

– Восемь иностранцев в "Зените"

– "Спартак" вернулся, Каррера преодолел кризис

– Сергей Галицкий и Леонид Федун помирились?

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Фейсбук – https://www.facebook.com/SportExpressNews/

"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress

Твиттер – https://twitter.com/sportexpress